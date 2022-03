Dopo l’intervista di Barbara d’Urso a Verissimo dove la conduttrice ha annunciato la fine della storia con Zangrillo, definendolo “corteggiatore in prova”, arriva la replica del broker.

L'ex fidanzato di Barbara d'Urso, Francesco Zangrillo, rompe il silenzio sulla loro relazione e sulle dichiarazioni della conduttrice a Silvia Toffanin. Definito "corteggiatore in prova" il borker finanziario si risente delle parole della sua ex e replica duramente.

Le dichiarazioni di Francesco Zangrillo

Come riporta Fan Page, Francesco Zangrillo in occasione di un’intervista su Chi dichiara: “Definirmi un corteggiatore in prova e con prova finita è stata una caduta di stile. A parti invertite anche lei non sarebbe rimasta zitta. Sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca è che i miei tre figli, che adoro, mi hanno avvertito che era stata detta questa cosa e ci sono rimasti male”.

L’ex di Barbara d’Urso continua la replica al settimanale di Alfonso Signorini e afferma: “Non sono uno che per un anno è morto ai suoi piedi. Se sto con una donna ci sto, siamo una coppia, ho vissuto una relazione, un rapporto bello, le cose possono chiudersi…poi lei è sempre stata attentissima a tutto, non capisco questa scivolata. Molto probabilmente non sono stati visti bene, accettati, i motivi della fine. Ci siamo lasciati di comune accordo quando si è compreso che non si andava avanti, io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma nemmeno vivere nel segreto di Pulcinella. Non era una storia da weekend la nostra, la nostra relazione è stata una cosa bella e vera.”

