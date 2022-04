Il campione di Formula 1 si è fermato per scattare una foto a Viareggio, ma – in quel frangente – è stato derubato del suo orologio di lusso.

Il lunedì di Pasquetta, Charles Leclerc è stato derubato del suo lussuoso orologio: il monegasco si trovava con amici, compreso il suo allenatore Andrea Ferrari, nella città di Viareggio quando si è verificato il furto.

Charles Leclerc: gli portano via l’orologio di lusso

Il campione di Formula 1 si trovava, intorno alle 22 nell’area non illuminata di Via Salvatori quando è stato riconosciuto dai fan: si è fermato per fare fotografie e autografi. La calca che si è venuta a formare ha permesso a un ladro di strappargli l’orologio dal polso e di mettersi subito in fuga.

Leclerc ha denunciato tutto alla polizia, che ora indaga per capire se la rapina è avvenuta in modo fortuito o se era stata pianificata. L’allenatore di Leclerc, Ferrari, che è di Viareggio, ha espresso il suo disappunto in un post sui social.

Ferrari si è lamentato della mancanza di illuminazione nella zona della città dove è avvenuta la rapina, da tempo oggetto di denunce da parte dei residenti: “Via Salvatori è completamente all’oscuro per mesi. Lo segnaliamo da mesi. Ebbene, ieri sera in via Salvatori ci hanno derubato. Pensate di sistemare le luci prima o poi? Chiedo per un amico“.

Charles Leclerc

La partecipazione del campione al Gran Premio dell’Emilia Romagna

Leclerc è in Italia in vista del Gran Premio dell’Emilia Romagna di questo fine settimana che si svolgerà a Imola. Dopo la sua vittoria nel Gran Premio d’Australia – che ha esteso il suo vantaggio nel campionato piloti di F1 – il campione era tornato a Monaco ed è stato avvistato al torneo di tennis Monte Carlo Master.

Il produttore di orologi svizzero Richard Mille è uno sponsor di lunga data di Leclerc ed è diventato partner ufficiale della Ferrari lo scorso anno. Leclerc non è il primo pilota a essere derubato di un costoso orologio. L’anno scorso, a Lando Norris è stato sfilato dal polso un modello di Richard Mille dopo la finale di Euro 2020 allo stadio di Wembley.

Riproduzione riservata © 2022 - DG