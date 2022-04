Federica Pellegrini si gode un po’ di relax in Sicilia ma ai seguaci social non sfugge un pancino sospetto. Qualche novità in arrivo?

Federica Pellegrini e il compagno, e futuro marito, Matteo Giunta si divertono in Sicilia e trascorrono alcune giornate di relax all’insegna del sole, una visita alla Valle Dei Templi di Agrigento, al centro storico di Sciacca e anche un tuffo in piscina nonostante le temperature ancora non troppo estive. A bordo vasca, però, la nuotatrice potrebbe aver svelato un particolare segreto…

Federica Pellegrini in dolce attesa: il pancino sospetto

FEDERICA PELLEGRINI

Sebbene Federica Pellegrini si sia mostrata in splendida forma, da alcuni scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram i suoi fan sembrano aver ipotizzato una lieta notizia all’orizzonte. Parliamo di un pancino sospetto per la bellissima atleta che andrebbe a completare il quadretto familiare con le ormai imminenti nozze.

Per il momento nessuna conferma, ma neanche alcuna smentita sull’ipotesi della dolce attesa. Per adesso solo tuffi in piscina non senza “paura”…

Siparietto in piscina per la nuotatrice

La Pellegrini, infatti, non ha nascosto, sempre in modo molto giocoso e ironico ai suoi fan, il timore di tuffarsi in piscina con l’acqua troppo fredda. “Io ci penso su”, ha detto la donna facendo capire con una serie di scatti che il problema fosse la temperatura dell’acqua.

Dopo diverso tempo, però, ecco la “vittoria” della ragazza. “Non ho resistito… ma me ne sono pentita”, ha poi commentato con un’altra foto e anche un filmato nel quale ha spiegato di aver perso il fiato per il freddo dell’acqua.

Questo il post delle Pellegrini prima del tuffo:

E questo il post Instagram del tuffo e la soddisfazione finale:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG