Federica Pellegrini rivela la data delle nozze con Matteo Giunta: la nuotatrice si confessa in una intervista a Verissimo.

Sembra essere tutto pronto per i fiori d’arancio: Federica Pellegrini ha annunciato la data delle nozze in una intervista rilasciata a Silvia Toffanin per Verissimo. L’ex nuotatrice ha rivelato anche come è nato il rapporto con l’allenatore di nuoto.

Federica Pellegrini: ecco la data delle nozze con Matteo Giunta

In una intervista a Verissimo, concessa a Silvia Toffanin, Federica Pellegrini ha rivelato la data delle nozze con Matteo Giunta. L’ex nuotatrice italiana sposerà il suo allenatore di nuoto nella puntata che andrà in onda il 10 aprile. Una foto della coppia:

Ecco cosa ha dichiarato: “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto. Non vediamo l’ora che succeda – dice – vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme“.

Federica Pellegrini

La storia d’amore con Matteo Giunta

La Pellegrini ha spiegato, inoltre, com’è nato l’amore con il suo Matteo. La loro relazione è nata a bordo piscina e, da allora, i due sono diventati inseparabili e pronti a compiere il grande passo: “Ormai stiamo insieme da quasi quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni, prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti“.

E in merito alla proposta di matrimonio, afferma: “È stato un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG