Attrice e cantante ma anche “paladina” del paranormale. Vanessa Hudgens ha ammesso di parlare con spiriti e fantasmi.

Particolare racconto della nota artista Vanessa Hudgens nel corso del Kelly Clarkson Show. La cantante e attrice, diventata famosa anche grazie ad High School musical, ha rivelato di avere un particolare rapporto col paranormale ed in particolare di aver sviluppato negli anni la convinzione di avere un dono speciale.

Vanessa Hudgens, tra spiriti e fantasmi

Interrogata sul suo rapporto con queste entità, la Hudgens ha spiegato: “Non ho una passione per gli spiriti. Piuttosto direi che ho accettato il fatto che vedo e ascolto cose. Se ho avuto esperienze paranormali? Sì, molte a dire la verità”.

Vanessa Hudgens

Il tutto pare essere nato all’età di 8 anni: “Da quando ero bambina ho avuto esperienze. Mi ricordo quando avevo 8 anni e mi preparavo per andare a scuola. Avete presente quelle paperelle giocattolo che camminano? Ecco, c’era uno di quei cosi sul tavolo della sala da pranzo e, quando ho iniziato a camminare, questo ha iniziato a seguirmi. All’inizio ho avuto paura di queste cose ma di recente mi sono detta che è un dono, un’abilità che devo usare”.

Ma il racconto di Vanessa Hudgens è poi proseguito anche a proposito di un incontro in un cimitero: “Di recente ho fatto un’indagine sul paranormale, con l’attrezzatura seria e tutto il resto. Ho molti attrezzi a dire il vero, il mio preferito è la scatola degli spiriti. In pratica scansiona le frequenze radio molto rapidamente. Nell’elettricità c’è qualcosa che permette ai fantasmi di parlare. Io l’altro giorno ero seduta su una lapide in un cimitero con il mio migliore amico. Era notte e c’era buio pesto. Abbiamo trovato la tomba di questo spirito che ci è stato detto essere molto ‘giocoso'”.

Da qui, per l’artista anche una particolare conversazione: “Ci ho parlato: ‘Ciao Sam sono Vanessa Hudgnes e sono qui con Gigi’. E poi abbiamo abbiamo detto: ‘Sam puoi ridirci i nostri nomi?’. In quel momento abbiamo sentito chiaramente: ‘Shh Vanessa shh’. Noi non siamo scappati anzi… […]”.

