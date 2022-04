Sono diventate pubbliche alcune immagini di Bruce Willis e sua moglie, a pochi giorni dall’annuncio della malattia che lo ha colpito.

Nelle scorse giornate era stata resa pubblica la notizia che il noto attore Bruce Willis è stato colpito da una malattia, l’afasia, che ne impedirà il proseguimento della carriera cinematografica. In queste ore, il personaggio del maxi schermo si è mostrato per la prima volta al pubblico con sua moglie. Le loro immagini sono presto diventate virali sui social.

Bruce Willis, le prime immagini dopo l’annuncio della malattia

Sorridente insieme a sua moglie Emma, Bruce Willis è stato immortalato in quello che sembra essere un bosco o una campagna. Il post della coppia, fotografata dalla loro piccola Mabel Ray di 10 anni, ha messo tanta malinconia e tristezza ai fans dell’attore.

Come detto, il 67enne dirà addio al cinema a causa dell’afasia, la malattia che impatta sulle abilità cognitive, influendo sulle capacità di comprendere e usare il linguaggio per scrivere, parlare e leggere, ovvero abilità che servono per la sua vita di tutti i giorni e ovviamente per la sua carriera.

I teneri scatti sono stati anche accompagnati da una didascalia da parte di Emma Heming Willis: “Mamma e papà nel loro habitat preferito”, con tanto di conferma, quindi, che le foto portano la firma della loro piccola Mabel Ray.

Anche se non si conoscono, in questo momento, le reali condizioni di salute di Bruce Willis, sicuramente trascorrere qualche momento di serenità con i suoi cari non potrà che essere un bene, anche solo mentalmente.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG