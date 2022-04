A Miami, sullo yatch dei consuoceri: così è stato paparazzato David Beckham che è andato a pranzo sulla lussuosa imbarcazione dei genitori di Nicola Peltz, la giovane che il figlio Brooklyn sposerà a breve. I tre sono rilassati e intenti a gustarsi le proprie pietanze.

In attesa del matrimonio di Brooklyn e Nicola, l’ex calciatore è volato a Miami, dai consuoceri, con i quali ha condiviso un rilassante pranzo sullo yatch di famiglia. Ecco una foto dell’ex calciatore:

View this post on Instagram

Fervono i preparativi per le nozze dei due giovani ragazzi che rappresentano, per il mondo intero, un vero e proprio evento da seguire nel dettaglio: sicuramente ci saranno tanti amici VIP invitati al matrimonio e tutti gli occhi saranno puntati sui due sposini.

A bordo della lussuosa imbarcazione, però, manca Victoria e i figli Romeo, Harper e Cruz: forse erano presi da altri impegni, visto il grande evento che sarà celebrato.

Posh Spice, secondo diversi pettegolezzi, avrebbe paura di perdere, per sempre, il legame istaurato con Brooklyn, ma – dall’altro lato – sarebbe contenta che il figlio sposi Nicola, con la quale va d’accordo e ha un ottimo rapporto.

