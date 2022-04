Il figlio di David e Victoria Beckham sposerà l’ereditiera americana con una cerimonia da favola in Florida, sabato 9 aprile.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono pronti a dirsi “sì” in grande stile. Il figlio di David e Victoria e l’ereditiera stanno insieme da poco meno di un anno ma la proposta è già arrivata con tanto di anello di circa 450mila euro. La cerimonia, secondo quanto dicono gli sposi, non sarà sfarzosa per celebrare l’amore e non la ricchezza ma sicuramente, sappiamo che la bella attrice indosserà un abito di Valentino davvero speciale.

I dettagli delle nozze tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

Ecco una foto dei due piccioncini.

Come riporta Leggo: “Per quanto riguarda la location, la cerimonia sarà celebrata in una tenuta da 103 milioni di dollari della famiglia Peltz a Palm Spring. Qui i genitori miliardari di Nicole, Nelson e Claudia, trascorrono abitualmente le vacanze.“

Il cerimoniere sarà David Beckham mentre i fratelli di Brooklyne faranno i testimoni. La sposa ha scelto suo fratello maggiore Brad come testimone di nozze. Come riporta Leggo, gli invitati saranno facoltosi: “Spice Girl Mel B, lo chef Gordon Ramsay, la top model Gigi Hadid e la socialite Nicole Richie. Alcune voci vorrebbero presenti anche il principe Harry e Meghan Markle per la loro amicizia con la famiglia Beckham, mentre Elton John, padrino di Brooklyn, probabilmente non ci sarà a causa di un suo precedente impegno negli Stati Uniti. Sembra certa invece la partecipazione del rapper Snoop Dogg che si esibirà sul palco.” Insomma, di certo il loro matrimonio sembra proprio un evento speciale che racchiude tantissime celebrità e volti importanti. I due hanno poi deciso di sposarsi con un rito ebraico, in pieno rispetto delle origini ebraiche della parte paterna di Nicola.

