La cantante seguitissima su Instagram, non finisce mai di stupire e questa volta mette in mostra il suo lato b da urlo, scaldando il web e raccogliendo consensi.

Un’altra delle sue stravaganti foto ha mandato in tilt i social. Nicki Minaj mostra il suo lato b mettendolo in risalto e i fan sono impazziti. Numerosi like e commenti positivi hanno riempito il suo account ufficiale, che è sempre molto seguito. Un regalo ai suoi follower graditissimo e non è la prima volta che la cantante scalda il web con i suoi scatti sensuali.

La foto di Nicki mette in mostra il suo fantastico lato b

Il web si scalda con la foto di Nicki, la cantante che mette in mostra il suo lato b raccogliendo consensi tra i suoi fan. La foto provocatoria della “Barbie” non è certamente la prima ma sicuramente una delle più apprezzate dai follower.

Ecco lo scatto della cantante.

Come riporta Leggo, Nicki non ha un passato semplice e in occasione di un’intervista raccontava la vita prima di diventare un’icona del mondo musicale: “All’inizio sono stata vittima di bullismo, le ragazze avevano reso la mia vita un inferno. Provenivamo da un altro paese, io e mio fratello avevamo un accento diverso. È stata molto dura”. Ora la bella cantante, si è ripresa la sua rivincita con un enorme successo non solo per le sue canzoni ma anche per il suo incredibile estro e la capacità di stupire sempre.

