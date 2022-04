L’ex gieffino sta frequentando da poco una ragazza ex volto di Amici che è da poco tornata single e lo conferma durante un’intervista.

In occasione di un’intervista rilasciata a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News, Antonio Medugno svela di avere un nuovo flirt. Poco prima di entrare al GF Vip 6, il tik toker ha avuto una breve storia con Clarissa Selassiè con cui ora è in buoni rapporti e ora sembra frequentare un’ex allieva di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi.

Le dichiarazioni di Antonio Medugno

Ecco una foto di Antonio.

Come riporta 361 Magazine, Antonio Medugno svela di frequentare un’ex allieva di Amici: “Se è vero che mi stia sentendo e vedendo con una ragazza di Amici? Preferisco tenerla al di fuori, ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori perché sta passando un periodo così. La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. Lei è una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetica“.

Con lui durante l’intervista anche Gianluca Costantino che conferma tutto: “Mi ha accennato qualcosa. Ho anche visto qualcosa. Secondo me è arrivata la persona che può piacergli”. Il tik toker ha terminato l’intervista anche con una frecciata a Delia Duran e Alex Belli: “Loro professano l’amore libero, hanno detto che sono abituati a queste cose. Delia mi disse che ci dovevamo vedere io lei e Alex“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG