Rumors su Fedez e la sua assistente Eleonora per i quali è stata notata una grande intesa. Il rapper e la donna hanno replicato a modo loro.

Dopo l’addio a Chiara Ferragni, per Fedez è stato tempo di tante, anzi, tantissime indiscrezioni. Una di queste riguarda il feeling sempre crescente con la sua assistente, Eleonora Sesana. Nelle ultime ore, i due sono stati protagonisti di alcuni pettegolezzi con tanto di foto e, per questo, hanno voluto replicare a modo…

Fedez l’avvisamento con l’assistente

Fedez

Nell’ultimo numero di Diva e Donna, Fedez e la sua assistente hanno attirato l’attenzione. Il settimanale ha condiviso alcune foto che riguardano i due che parrebbero avere sempre più feeling. “Alcuni giorni dopo i fatti per i quali è stato denunciato per rissa a Milano, il cantante è andato a Roma. Con lui c’era Eleonora Sesana, l’assistente personale sempre al suo fianco. Guardateli, nelle immagini esclusive che trovate solo sul numero di ‘Diva e donna’ in edicola questa settimana sul balcone dell’hotel dove hanno alloggiato: tra sorrisi e atteggiamenti complici, tra loro l’intesa appare evidente“.

La replica ai rumors

Le parole del media sembrano far riferimento ad un feeling speciale tra i due e che si aggiunge ai già tanti rumors che li riguardano da quando, di fatto, il rapper è tornato single. Proprio a tal proposito, i due hanno voluto replicare in modo decisamente ironico, probabilmente, anche a questa “paparazzata” subita. Sui social, Federico e Eleonora sono stati autori di una gag ad effetto.

L’assistente del rapper, infatti, si è mostrata con una maschera di un polpo sul volto: “Adesso sei pronta per la Fashion Week o per qualsiasi evento di gala”, ha scherzato Fedez. “Siccome mi serviva una maschera anche a me per evitare i giornalisti in questi giorni, ne ho comprata una anche io per non dare nell’occhio”, ha detto, invece, Eleonora. Basterà questo per mettere a tacere i pettegolezzi?