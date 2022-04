Il rapporto tra Soleil e Alex Belli sembra sia del tutto finito, a farlo capire è uno sfogo dell’influencer italo-americana a Le Iene che non sapeva di essere ripresa.

E’ bastata una domanda sull’entrata di Alex Belli a La Pupa e il Secchione a chiarire cosa pensa Soleil Sorge dell’attore. Il malcontento dell’opinionista si è già visto in modo chiaro quando lo ha rivisto nello show condotto da Barbara D’Urso. L’influencer è insofferente nei suoi confronti e a Le Iene si sfoga non sapendo di essere ripresa.

Lo sfogo di Soleil Sorge a Le Iene su Alex Belli: niente più “chimica artistica”?

Il triangolo d’amore tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ha tenuto banco per mesi al Grande Fratello Vip 6. Per molto tempo non si è parlato d’altro che della loro dinamica amorosa e della ormai nota “chimica artistica”. Dopo la fine del reality però tra i due è piombato il gelo, l’attore ha annunciato l’intenzione di sposare la sua compagna e l’influencer è presa da innumerevoli impegni televisivi.

Della rottura della loro amicizia si è visto già qualcosa durante la diretta de La Pupa e il Secchione, dove alla vista dell’attore Soleil è letteralmente uscita dallo studio insofferente. Dopo lo show di Barbara D’Urso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata vittima di uno scherzo de Le Iene e, non sapendo di essere ripresa, si è sfogata con loro rispondendo a una domanda sull’attore: “Non ne posso proprio più di questo soggetto“. Dunque, sembra proprio che non è più “questione di chimica” tra loro ma piuttosto di una rottura definitiva.

