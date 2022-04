L’ex marito di Michelle Hunziker e l’ex compagna di Eros Ramazzotti si sono fatti un selfie insieme durante una serata di beneficenza, che sia fatto apposta?

Tomaso Trussardi e Marica Pellegrinelli si sono ritrovati insieme a una serata e hanno scattato un selfie insieme. Tra loro non sembra esserci del tenero ma il loro comportamento sui social potrebbe essere un gesto di “ripicca” nei confronti dei loro rispettivi ex, Michelle ed Eros.

La foto insieme di Tomaso e Marica: un gesto rivolto agli ex?

Come riporta Today: “Nulla di malizioso, Trussardi e Pellegrinelli erano insieme per una serata di beneficenza per lo Ieo, l’Istituto Europeo di Oncologia, quindi nessuna cena romantica: un semplice incontro al tavolo della cena. Però l’equivoco sullo “scambio di coppie” è una stoccata bella e buona ai due ex che a loro volta erano ex. La foto di Marica e Tomaso può avere una duplice interpretazione: è solo una foto di due persone che si conoscono, oppure è un messaggio ben preciso per i loro ex.”

Ecco il selfie tra Tomaso e Marica

Al momento non sembra esserci nulla tra i due, ma potrebbe essere che Tomaso lo abbia fatto di proposito. Al suo compleanno, non sembra aver ricevuto gli auguri di Michelle mentre lui le aveva mandato un bellissimo messaggio di auguri per festeggiare i suoi anni. In una storia Instagram infatti, Trussardi dichiara: “Grazie a tutti per gli auguri anche a chi si è dimenticato”. Che si riferisca alla sua ex? A giudicare dalla foto con l’ex di Eros sembrerebbe di sì, anche se non ci sono conferme.

