Clarissa, Lulù e Jessica sono sulla cresta dell’onda e ora sono state contattate da Sky per avviare un nuovo progetto televisivo.

Le tre principesse etiopi hanno fatto il loro esordio con Riccanza, ma solo con il GF Vip 6 hanno acquisito notevole popolarità. Jessica è anche riuscita a vincere il reality portandosi a casa un notevole montepremi. La loro avventura nel piccolo schermo però non è conclusa. Sembra che le tre sorelle abbiano ricevuto un’offerta da Sky per avviare un nuovo programma tv.

Le sorelle Selassiè condurranno un loro programma

Jessica e Lulù in una foto.

Dopo il notevole successo al Grande Fratello, le sorelle sono state contattate da Sky e hanno accettato la proposta del colosso. Il nuovo programma sarà incentrato sulla loro vita quotidiana immersa nel lusso. Verranno riprese nelle loro abitudini, dalla lussuosa villa al loro modo di affrontare la vita di tutti i giorni. Le riprese dovrebbero iniziare nel corso dell’estate e per loro è una grande opportunità lavorativa per entrare ancora di più nel mondo dello spettacolo.

La voglia di fare spettacolo per le sorelle continua anche fuori della Casa, tanto che Clarissa aveva lanciato un appello ad Alfonso Signorini per diventare la nuova opinionista: “Per il carattere che ho, mi piacerebbe tantissimo fare l’opinionista. So già che vi regalerei delle perle rare, di quelle che voliamo in alto. Io amo dare la mia opinione, penso che si sia visto e lo vorrei fare al Grande Fratello Vip a settembre.” Il conduttore la accontenterà? Intanto Clarissa sarà impegnata con il suo nuovo show.

