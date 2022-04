In occasione di una puntata de Le Iene, la conduttrice fa una battuta su Stefano confermando di avere una relazione con lui ma ci scherza su.

Belen Rodriguez ha finalmente confermato la sua relazione con Stefano. La conduttrice stessa con una battuta a tolto ogni dubbio. Da mesi circolavano gossip e paparazzate ma fino a questo momento nulla di ufficiale. Ora sembra proprio che la coppia sia tornata insieme, e si spera che questa volta sia quella definitiva.

Belen conferma la relazione con Stefano a Le Iene

Questa volta il gossip ci aveva visto giusto, Belen e Stefano dopo un continuo tira e molla sono tornati ufficialmente insieme. Nonostante la riservatezza la stessa conduttrice argentina ha ammesso con una battuta di essere tornata con il ballerino. Una spettatrice de Le Iene ha fatto degli apprezzamenti a De Martino dicendo che è come il buon vino. A questo punto la donna chiede alla Rodriguez se potesse “assaggiarlo anche lei” e la conduttrice le ha subito risposto: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta“. Una frase che ironizza sul loro rapporto altalenante ma che conferma in modo definitivo la relazione con lui.

I due sono stati paparazzati insieme, dopo che Belen ha terminato la relazione con Antonino Spinalbese dal quale ha avuto Luna Marì. Un primo scatto in aeroporto e poi sempre più vicino fino agli scatti in un albergo completamente in relax dopo un weekend d’amore. Ora la relazione è ufficiale, ma quanto durerà?

