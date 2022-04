Con un comunicato ufficiale, Mediaset ha dunque deciso di mandare via Silvano a causa di una bestemmia definita “blasfema” da parte dell’emittente.

Sembrava da alcune indiscrezioni che Mediaset avesse lasciato stare la situazione, invece ha deciso di espellere Silvano dei Cugini di Campagna dall’Isola dei Famosi. Il naufrago appena approdata alla Playa aveva infatti pronunciato una bestemmia molto grave che è stata poi verificata dall’emittente che ha deciso di allontanare il concorrente.

Il comunicato ufficiale di Mediaset

“Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei Cugini di Campagna dall’Isola dei Famosi. E’ stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos, ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile“.

Questo il comunicato ufficiale che svela la decisione finale sul “Porco D” pronunciato da Silvano che ha creato diverse polemiche sul web. Ieri, alcune indiscrezioni avevano notato che sul sito di Mediaset Infinity la bestemmia era stata tagliata e che forse non ci sarebbero stati provvedimenti per il concorrente. A quanto pare la situazione è cambiata e il naufrago è stato cacciato dal reality e sarà costretto dunque a tornare in Italia e abbandonare l’Isola. Con molta probabilità sarà la stessa Ilary Blasi in puntata a comunicare la decisione dell’emittente, per il momento però questo darà senza dubbio vita a una serie di discussioni social. Già si è diviso in questi giorni il web tra chi è pro espulsione e chi invece contrario e umanamente più vicino al concorrente.

Riproduzione riservata © 2022 - DG