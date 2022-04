Tiziano Ferro fa la sua prima apparizione tv dopo la nascita dei figli e spende bellissime parole nei confronti di Bianca Balti.

Tiziano Ferro ha fatto la sua prima apparizione televisiva a Verissimo, dopo la nascita dei figli, avvenuta nel mese di febbraio 2022. In questa occasione, il cantante di Rosso relativo ha speso belle parole per Bianca Balti che considera una di famiglia.

Tiziano Ferro, le dolci parole per Bianca Balti

In una ospitata – da remoto – a Verissimo, Tiziano Ferro ha fatto la sua prima apparizione televisiva, dopo la nascita dei figli nel mese di febbraio. Tanta è la gioia che i due bambini di 10 e 5 mesi hanno portato nella sua vita e in quella del marito Victor Allen.

Bianca Balti

Nel programma condotto da Silvia Toffanin, l’artista ha speso belle parole per l’amica Bianca Balti. Ecco cosa ha detto: “Ciao alla mia amica Bianca, alla quale voglio mandare questo messaggio di amore incondizionato. Bianca è una di quelle persone che mi ha dimostrato che l’amicizia vera nella vita può essere anche frutto della conoscenza da adulti, non per forza devono essere le amicizie dell’infanzia”.

E ha aggiunto: “Ha tenuto in braccio i miei bambini, è una di famiglia”.

Il cantante spiega quando è nata la loro amicizia

Ferro ha rivelato anche quando lui e la super modella si sono conosciuti e – come da quell’incontro – è nata un’amicizia che è durata nel tempo.

“Ci siamo conosciuti in un posto sperduto, abbiamo vissuto nelle stesse città, lavorato con le stesse persone eppure non ci siamo mai incontrati in Italia“

E aggiunge: “Ci siamo incontrati in un quartiere tutt’altro che popolare e di moda di Los Angeles, un quartiere molto semplice, in una chiesa tra l’altro. Ci siamo guardati e ci siamo subito riconosciuti“.

