È nato il piccolo Leonardo che ha reso la tuffatrice trentina, Francesca Dallapè, mamma per la seconda volta.

Francesca Dallapè mamma bis. La tuffatrice trentina è diventata mamma, per la seconda volta, con la nascita del piccolo Leonardo, avuto dal compagno Fabio: “Come un uragano, è arrivato il mio principino e il nostro amore”, ha commentato sui social.

Francesca Dallapè mamma bis: è nato Leonardo

È nato Leonardo, secondogenito della tuffatrice trentina e del compagno Fabio Schirripa. La tuffatrice trentina ha postato una foto dopo il parto su Instagram, con la quale dà il bevenuto al nuovo nato. Ecco lo scatto:

In didascalia leggiamo: “Oggi, come un uragano, è arrivato il mio principino e il nostro amore“. Tanti i commenti di auguri e benvenuto al mondo per il piccolo Leonardo che ha riempito di gioia i cuori dei suoi genitori.

Francesca Dallapè

La famiglia della tuffatrice

La sportiva è già mamma di Ludovica: classe ’86, la sportiva È una vera campionessa e orgoglio dello sport italiano, visto che – nel corso della sua carriera – ha vinto varie medaglie ai Mondiali, alle Olimpiadi e nel nuoto sincronizzato, insieme a Tania Cagnotto.

Ora la sua famiglia è ancora più grande e – chissà – magari in futuro arriverà anche il terzo figlio per la talentosa tuffatrice trentina.

