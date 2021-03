Tania Cagnotto ha annunciato via social di essere diventata mamma per la seconda volta: la bambina si chiama Lisa.

Con enorme gioia Tania Cagnotto ha annunciato la nascita della sua seconda bambina, Lisa, via social. “Ce l’abbiamo fatta! Dopo ben 9 giorni di ritardo la nostra Lisa ha deciso di presentarsi. Benvenuta al mondo piccola mia”, ha scritto la campionessa, che ha partorito il 5 marzo 2021. La Cagnotto, sposata con Stefano Parolin, è già mamma della piccola Maya.

Fonte Foto:https://www.instagram.com/cagnottotania/

Tania Cagnotto: è nata la seconda figlia

Dopo giorni di count-down attraverso i social, Tania Cagnotto ha annunciato di aver partorito: lei e la piccola Lisa – questo il nome della seconda figlia – stanno bene, e presto lasceranno l’ospedale. La bambina è nata con 9 giorni di ritardo rispetto al previsto.

Tania Cagnotto

Sui social in tanti hanno fatto gli auguri e le congratulazioni alla campionessa per questo nuovo arrivo in famiglia: “Auguri! Avrà preso la rincorsa”, ha scritto Massimiliano Rosolino ironico, mentre Francesca Dallapé ha commentato: “Che meraviglia! Sono tanto felice per te”.

Il ritiro dalla carriera agonistica

In vista della nascita della sua seconda bambina Tania Cagnotto ha annunciato il suo ritiro ufficiale dalla carriera agonistica, e in un post via social aveva scritto: “Questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta”.

Lei e Stefano Parolin, sposati dal 2016, avevano avuto la prima figlia, Maya, nel 2018. La Cagnotto ha preso parte per ben 5 volte ai giochi olimpici ed è considerata una delle tuffatrici italiane più forte di sempre. A causa dell’emergenza Coronavirus i giochi Olimpici 2020 sono stati rinviati, e anche per questo la campionessa aveva purtroppo dovuto rinunciare a prendere parte alla competizione, scegliendo infine di dedicarsi il più possibile alle sue due bambine.

