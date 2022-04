Solo due ex concorrenti del Grande Fratello saranno invitati al matrimonio di Davide Silvestri e Alessia Costantino. I due si sposeranno nel mese di luglio e hanno già definito la lista degli invitati: chi saranno i due ex abitanti della casa di Cinecittà?

Davide Silvestri e Alessia Costantino convoleranno a nozze a luglio. Tra gli invitati ci saranno anche due ex concorrenti del Grande Fratello.

In una intervista al settimanale Chi, l’attore ha rivelato quanto segue: “Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax alla cascina La Lodovica a Vimercate. Di certo tra i miei testimoni ci sarà mio cugino Kekko […] Sì inviterò Barù e Katia Ricciarelli, stop. Soltanto loro due. Perché è un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene“.

Come ha rivelato lo stesso ex gieffino, la voglia di sposarsi con Alessia è tanta, a tal punto che ha cercato anche di anticipare il giorno del matrimonio.

“Svelo che stiamo già organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto già correndo come un matto per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo sarebbe quello di sposarci a luglio. Sarà una cerimonia molto semplice“, ha detto a Chi.

