Sinisa Mihajlovic combatte, di nuovo, contro la leucemia. Sua moglie Arianna gli ha dedicato un bellissimo pensiero via social.

Il guerriero è chiamato a combattere. Ancora una volta. Parliamo di Sinisa Mihajlovic, noto allenatore di calcio del Bologna. Dopo aver già vinto una prima battaglia contro la leucemia, il serbo è dovuto tornare a fare i conti con la malattia. Questa volta, sembra, per anticiparla, esattamente come faceva da giocatore sul campo nei confronti dei rivali. Sebbene in questo momento il mister sia solo nella sua stanza d’ospedale, attorno a lui è tanto l’affetto. Soprattutto quello di sua moglie Arianna.

Mihajlovic combatte con la leucemia: il messaggio della moglie Arianna

La battaglia con la leucemia da parte di Mihajlovic ha infatti coinvolto ovviamente molte altre persone. In modo particolare la sua squadra, il Bologna, ma soprattutto la sua famiglia. Grande sostegno è arrivato al mister serbo da sua moglie Arianna Rapaccioni Mihajlovic che ha cercato di aiutarlo la prima volta nella sua battaglia dandogli la forza anche nei momenti più brutti.

Adesso, la stessa Arianna, che non può vederlo da vicino, cerca almeno di mandargli qualche pensiero particolare. Sui social, l’ultimo è davvero emozionante.

“Come quando torni a casa e posi le chiavi all’ingresso e sorridi perché sai di essere al sicuro”. Un messaggio accompagnato da uno scatto della coppia dove entrambi sono sorridenti e decisamente felici. Non come adesso, dove il momento è dei più complicati, ma dove comunque i due cercano di rifugiarsi nel loro amore per superare le ovvie difficoltà che la vita sta loro presentando.

Questo il post di Arianna Mihajlovic su Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG