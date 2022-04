L’appello di Naike Rivelli disperata per aver smarrito la sua anziana chihuahua: anche Mara Venier risponde.

Naike Rivelli ha fatto un appello sui social, al fine di ritrovare la sua cagnolina anziana e malata di cuore. Ad accodarsi alla richiesta di aiuto, anche Mara Venier che ha ricondiviso il post della figlia di Ornella Mutti, affinché la chihuahua venga ritrovata.

Naike Rivelli appello sui social: smarrita la sua cagnolina malata

La chihuahua – anziana e malata – di Naike Rivelli è uscita di casa e non vi ha fatto più ritorno. Per questo motivo, la figlia di Ornella Muti ha fatto appello ai social, al fine ddi avere un aiuto per ritrovare la cagnolina che è in là con gli anni e soffre di cuore. Il post su Instagram:

Ecco cosa leggiamo in didascalia: “Ieri è scomparsa la nostra piccola Tigrisc, chihuahua di 20 anni qui tra Lerma e Castelleto D’orba in Piemonte. È malata dì cuore e molto vecchia. Se qualcuno magari l’avesse vista o raccolta da qualche parte per favore contattateci.

E aggiunge: “Deve essere uscita dal cancello e non c’è ne siamo accorti. Sono distrutta. Non so se sta bene e ha bisogno della sua medicina per il suo cuoricino. Vi prego, aiutatemi a trovarla“.

Mara Venier

La risposta di Mara Venier

Diversi i VIP che hanno commentato il post della donna. Tra questi anche Mara Venier. La ‘zia’ nazionale, infatti, non è rimasta impassibile di fronte all’accorato appello di Naike e ha voluto aiutarla, in qualche modo nelle ricerche.

Per questo, la conduttrice ha ricondiviso il post nelle sue storie per aiutare la Rivelli a ritrovare la sua amata cagnolina.

