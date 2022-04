La storia d’amore tra Arisa e Vito Coppola continua ma alcune problematiche nel loro rapporto sembrano tormentare la cantante.

Il feeling iniziato a Ballando con le Stelle c’è ed è rimasto tale, il sentimento pure. Anzi, è cresciuto. La storia d’amore tra Arisa e Vito Coppola prosegue ma per stessa ammissione della cantante, qualche problematica esiste e non permette al rapporto di diventare esattamente quello che lei vorrebbe.

Arisa e il problema con Vito Coppola

Arisa

A raccontare come stanno le cose è stata la stessa Arisa nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera come riportato da Oggi nella sua versione online. La cantante ha parlato a 360° della sua vita e del suo rapporto con Vito Coppola: “Se sono innamorata? Sì, lo sono. E credo sia proprio questo il problema”. Un problema che nasce dal modo in cui la coppia sta vivendo la relazione.

“Il problema è che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci fossi senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto… La vita è breve. Può succedere una guerra, il tempo non è infinito e mi spiace non dirsi tutto quello che ci si vuole dire nel momento in cui lo si pensa, mi spiace non amare seriamente, non litigare seriamente. Mi spiace quando le cose sono a metà. Non riesco a esprimermi nel mezzo”.

Arisa vuole essere libera di amare

Il desiderio di Arisa continua puoi in una sorta di viaggio in quello che è il suo mondo: “Se non fossi Arisa e avessi più tempo, sarei una donna non da sposare ma a cui fare una statua”, ha detto l’artista. “Personalmente sono molto propensa ad amare, mi piace prendermi cura dell’altro. Però la vita che faccio è questa: mi muovo sempre seguita da tante persone e io non posso mai seguire nessuno. Non sono mai sola e, quando sono sola, sono solissima”. E infine: “Le femministe mi ammazzeranno, ma a me piace amare qualcuno e donargli la mia vita“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG