Paola Barale ha affermato di non avere più la popolarità di un tempo e che, per questo, il suo ego è stato ridimensionato.

Nel corso del tempo, la vita di Paola Barale è cambiata: più lontana alla TV e più vicina al teatro, la showgirl ha rivelato a Chi di aver accettato il fatto che la sua popolarità non è più quella di una volta. Ecco le sue parole al settimanale.

Paola Barale: non ho più la popolarità di una volta

“Ho l’ego ridimensionato, non ho più la popolarità di una volta“: queste le parole di Paola Barale in una intervista concessa a Chi. La showgirl, volto noto del piccolo schermo italiano, negli ultimi tempi si è allontanata dalla televisione per dedicarsi al teatro.

Paola Barale

La showgirl che, negli anni ’90, diventò famosa anche grazie alla sua somiglianza con Madonna, afferma che i “ragazzi oggi non conoscono la mia carriera e non mi riconoscono. Ma io con questa cosa qua già ho fatto pace“.

La passione per il teatro

La Barale non nega che essere riconosciuta tra la gente le fa ancora piacere: “Certo, è gratificante quando una persona ti ferma e ti fa dei complimenti, ma a me piace esserci per quello che faccio e che amo fare, se devo stare su un giornale per gossip, preferisco di no, ho ancora un po’ di pudore“.

Ricorda il passato in TV e il passaggio al teatro: “Una volta mi fermavano perché facevo qualcosa che amavo, amavo ‘Buona Domenica’, ma poi è cambiato tutto. E ora finalmente sono arrivata al teatro che è qualità”.

