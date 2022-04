Problemi di insonnia all’Isola dei Famosi per Guendalina Tavassi. La showgirl ed influencer dà la colpa a suo fratello per un motivo preciso.

Sono entrati da poco in gioco all’Isola dei Famosi ma Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo sono immediatamente piaciuti, almeno ai telespettatori. Il loro fare molto energico e un po’ sopra le righe li ha messi subito certamente in buona luce, almeno per i fan della tv. Ma, come si dice, non è sempre rose e fiori. In modo particolare la giovane influencer e showgirl, non ha passato delle bellissime ultime ore notturne su Playa Accoppiada. La colpa è tutto di suo fratello che le ha impedito di dormire…

Isola dei Famosi: Guendalina accusa il fratello

“Edoardo ti voglio uccidere, non mi hai fatto dormire tutta la notte”, le parole di Guendalina a suo fratello. Ma cosa è davvero successo tra i due? La risposta l’ha data la stessa ragazza: “Sono stata sveglia perché russavi”.

Un bel problema per i due che sono obbligati a stare vicini come da regolamento, anche se per Edoardo le cose non sembrano andare poi così male: “Io ho dormito bene, credo di aver trovato la posizione giusta. Io a pancia in su russo, a pancia in giù, invece, no”.

Una vera e propria beffa per Guendalina che, non troppo in tono giocoso, ha voluto chiudere la discussione in modo piuttosto duro: “Ecco, allora soffocati, inchiodati. Io davvero non ho chiuso occhio”.

Di seguito il momento dell’ingresso ufficiale all’Isola della coppia Guendalina ed Edoardo Tavassi nel post Instagram del reality:

Riproduzione riservata © 2022 - DG