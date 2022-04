Victoria Cabello ha chiesto a Belen Rodriguez di trovarle un fidanzato: le due erano insieme, a Milano, per l’ozonoterapia.

Durante la seduta di ozonoterapia, Victoria Cabello ha chiesto a Belen Rodriguez di trovarle un fidanzato. Le due amiche erano insieme ed è iniziata questa richiesta divertente, nello studio milanese dove entrambe si sottopongono al trattamento.

Victoria Cabello chiede a Belen di trovarle un fidanzato

Victoria ha chiesto a Belen di trovarle un fidanzato: una richiesta alquanto insolita, considerando che le due erano stese sul lettino con la flebo, poiché si sottoponevano a una seduta di ozonoterapia. Ecco il video:

La showgirl argentina, con la sua ironia, la spiazza. Ecco come ha controbattuto alla richiesta dell’amica: “Belen mi trovi un fidanzato?” le domanda Victoria. “No, amore, guarda non sono proprio bravissima a fare questo…”.

Victoria Cabello

L’ironia sulla pancia piatta

Victoria, poi, fa notare come Belen abbia una pancia piatta dopo aver partorito e dice: “Ragazzi si toccava la pancia… È talmente piatta che io nemmeno dopo un’influenza intestinale ce l’avrei”.

E Belen le ha risposto prontamente: “Ma io mi faccio un mazzo così tutti i giorni, tu invece non fai un tubo, questa è la verità”. Tra le due sicuramente c’è molta complicità per poter scherzare in questo modo che ha fatto divertire anche i loro seguaci.

