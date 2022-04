Laura Pausini e Paolo Carta verso il matrimonio: la coppia – che sta insieme da 17 anni – ha una figlia insieme, Paola. Dopo così tanti anni di amore, i due hanno deciso di pronunciare il loro ‘sì’, anche se avrebbero voluto farlo prima, ma il Covid lo ha impedito.

Dopo la pandemia di Coronavirus, Laura Pausini e il compagno Paolo Carta fanno sapere che si sposeranno. La data è ancora top secret, ma l’intenzione c’è ed è molto forte. La cantante, infatti, ha rivelato che volevano convolare a nozze prima, ma l’emergenza sanitaria li ha bloccati.

“Avevamo deciso di farlo l’anno scorso, ma con il Covid…dobbiamo trovare una nuova data”: i fan sono impazienti di scoprire il giorno in cui i due si uniranno in matrimonio. Faranno il loro annuncio sui social?

La cantante e Paolo si conobbero a Parigi: al tempo, il musicista era sposato con Rebecca Galli, dalla quale si è separato legalmente nel 2012. Da allora, i due non si sono più lasciati e – dal loro amore, nel 2013 – è nata Paola.

Dal precedente matrimonio, l’uomo ha tre figli: Jader, Jacopo, Joseph che vanno d’accordo con la sorella più piccola, la quale li adora.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram