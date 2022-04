La cantante si racconta in ‘Laura Pausini – Piacere di conoscerti’: dalle nozze rinviate alla gioia per non aver vinto l’Oscar.

Su Amazon, il 7 aprile, arriva il docu-film sulla cantante ‘Laura Pausini – Piacere di conoscerti’, nel quale l’artista si racconta e mostra dei lati di sé, che – fino ad ora – erano rimasti privati. Parla delle nozze con Paolo Carta e della gioia di non aver vinto l’Oscar.

Laura Pausini: l’Oscar non vinto e la gioia provata

Sembra strano, eppure è vero: Laura Pausini ha gioito quando non ha vinto l’Oscar. La cantante non era di certo impazzita, ma aveva una ragione per provare felicità, nonostante tutto: la figlia Paola. Cosa c’entra la bambina con la statuetta? Una foto da IG:

Presto detto. Come ha rivelato l’artista, ha provato contentezza nel non vincere il premio, in quanto non voleva essere troppo “ingombrante” per la figlia.

Ecco le sue parole: “Dopo il Golden Globe, con l’Italia in ginocchio per il Covid, mia figlia mi ha detto: “Non sono brava come te!”. La paura di essere troppo ingombrante per lei è esplosa. Ho sperato davvero di non vincere l’Oscar, e quando è successo ho gioito“.

Laura Pausini

Le nozze rinviate con Paolo Carta

Inoltre, la cantante ha parlato anche delle nozze rinviate con Paolo Carta, che la accompagna nei suoi tour ed è un compagno sempre presente nella sua vita quotidiana da ben 17 anni e dal quale ha avuto la sua dolcissima figlia.

Ecco cosa ha dichiarato: “Avevamo deciso di farlo l’anno scorso, ma con il Covid…Dobbiamo trovare una nuova data“.

