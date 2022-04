Eleonora Giorgi è pazza di gioia per il nipotino nato dall’amore tra Clizia Incorvaia e suo figlio Paolo Ciavarro.

Gli occhi le brillano di gioia e un motivo valido c’è: Eleonora Giorgi è diventata nonna e non riesce a contenere la sua felicità. In un video su Facebook, trapela tutta la sua contentezza per il nuovo arrivato e per il modo in cui la nuora la coinvolge nella loro vita.

Eleonora Giorgi è nonna: il video ricco di emozione su Facebook

Diventare nonna è stato per Eleonora Giorgi un momento di grandissima felicità. Le emozioni si sono susseguite, una dietro l’altra e ciò trapela chiaramente dai suoi occhi che hanno una luce particolare, da quando tiene tra le sue braccia il suo adorato nipotino. Il video:

Nonna Ele e Gabri 💙💙💙 … tanta tenera felicità! ❤️❤️❤️ @cliziaincorvaia @paolociavarro Posted by Eleonora Giorgi on Sunday, April 3, 2022

“Nonna Ele e Gabri… tanta tenera felicità!“, questo è ciò che si legge nella didascalia del post pubblicato su Facebook. Il video è stato girato dal figlio Paolo Ciavarro.

Eleonora Giorgi

Un bellissimo rapporto con Clizia Incorvaia

Il rapporto con Clizia Incorvaia è sereno, fatto di comunicazione e complicità: la stessa attrice ha rivelato che con la nuora va d’accordo da sempre e ancora di più ora che c’è il piccolo Gabriele.

“È molto affettuosa e mi ingloba nella loro vita. È matura e intelligente. Mi invita sempre, Paolo sarebbe più distaccato ma lei mi coinvolge“, ha detto.

