In rete, si sono susseguite diverse notizie di una malattia che starebbe affliggendo Charlotte Casiraghi. La principessa, icona di eleganza e musa di Gucci, non starebbe passando un momento semplice. Ecco cosa le succede.

Dopo aver appreso dei numerosi interventi di Charlene Wittstock e della sua salute altalenante dopo la sua visita in Sudafrica, un’altro volto noto del Principato di Monaco desta preoccupazione: parliamo di Charlotte.

La figlia di Carolina, infatti, sarebbe stata colpita da una “grave malattia“, secondo le notizie che sono giunte negli ultimi giorni. Ci sarebbe stata una fuga di notizie direttamente dal principato.

Charlotte è sposata con Dimitri Rassam, produttore cinematografico libanese-francese, con il quale, però, non starebbe vivendo un rapporto idilliaco: tra i due, pare, ci sarebbe aria di crisi.

A peggiorare la situazione, il disturbo di cui si sta parlando nelle ultime ore, che avrebbe colpito la principessa: una forte depressione post-parto che la affliggerebbe dalla nascita del figlio Balthazar, avvenuta due anni fa: anche se è passato del tempo, pare viva ancora il malessere legato a questa condizione.

