Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati. La coppia si è recata in una cappella di Las Vegas, dopo aver partecipato alla 64a edizione dei Grammy Awards, come riferisce TMZ. I due hanno detto ‘sì’ a sorpresa: la cerimonia è stata officiata da un sosia di Elvis.

Secondo le notizie che sono giunte sino a noi, Kourtney Kardashian, 42 anni e Travis Barker, 46 anni, non hanno permesso alla sede di scattare foto, in quanto – con loro – c’era un fotografo personale e gli addetti alla loro sicurezza. Ecco una foto della coppia:

Secondo quanto riferito, la protagonista di Al passo con i Kardashian e il batterista dei Blink-182 hanno chiesto a un sosia di Elvis Presley di officiare la cerimonia. Tuttavia, questo non sarà l’unico matrimonio dei piccioncini: fonti, infatti, affermano che ci saranno “diverse” altre celebrazioni con “molto clamore“.

Kardashian e Barker si sono fidanzati nell’ottobre 2021 – con una proposta sulla spiaggia – dopo essersi frequentati per circa nove mesi. Il musicista ha fatto la sua proposta all’hotel Rosewood Miramar Beach, circondato da un’elaborata esposizione di rose rosse e candele bianche. Indossava una camicia a righe bianche e nere e pantaloni scuri mentre la star del reality sfoggiava un fluente completo nero.

Questo è il primo matrimonio della fondatrice di Poosh, anche se ha tre figli con l’ex fidanzato Scott Disick: Mason, 12, Penelope, 9 e Reign, 7. Il suo neo sposo rocker è stato sposato due volte: con Melissa Kennedy dal 2001 al 2002 e Shanna Moakler dal 2004 al 2008. Ha due figli con quest’ultima: Landon, 18 anni e Alabama, 16 anni.

