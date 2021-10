Kourtney Kardashian e Travis Barker sono prossimi al matrimonio: il batterista statunitense ha chiesto la mano alla sua compagna in riva al mare circondati da rose rosse e candele. L’attrice e modella ha condiviso il momento attraverso un post sul suo profilo Instagram.

Kourtney Kardashian e Travis Barker sono prossimi all’altare. Il batterista statunitense, celebre per aver fatto parte della banda pop punk Blink-182, ha recentemente chiesto la mano della modella e attrice statunitense in una cornice da sogno. La Kardashian fortunatamente ha raccolto questi momenti speciali in alcuni scatti, poi pubblicati in un breve album fotografico sul suo seguitissimo profilo di Instagram. Qui vediamo i due immersi in un momento di assoluta tenerezza, abbracciati l’uno all’altro, mentre senza ombra di dubbio si confessavano il proprio amore. Attorno a loro rose rosse, profumate, disposte a formare un enorme cuore. E ancora le candele, che bruciano lungo il perimetro delle rose creando un’atmosfera davvero romantica. E come sottofondo, a scandire le loro parole d’amore, lo sciabordare ritmico delle onde del mare.

Insomma, di certo non si poteva chiedere di meglio per una proposta di matrimonio. E la didascalia del post in questione, chiaramente, non lascia alcun tipo di dubbio: “Forever” scrive Kourtney Kardashian, “Per sempre”. Minimale, ma sicuramente efficace. E se il concetto non fosse abbastanza chiaro, ecco che Travis Barker lo ribadisce nei commenti: “FOREVER” scrive il batterista, in stampatello maiuscolo.