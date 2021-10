Alessandro Cattelan ha deciso di passare la domenica in compagnia del suo amico a quattro zampe, condividendo alcuni momenti di gioco in un post pubblicato sul suo profilo di Facebook.

Non è un caso che uno dei modi di dire più famosi sia “il cane è il migliore amico dell’uomo”: è davvero semplice instaurare un rapporto speciale con i nostri amichetti a quattro zampe, tanto che ogni momento passato con loro diventa un’occasione di festa e felicità. La compagnia dei cani, di fatto, è ottima per migliorare l’umore dopo una giornata storta, allontanare la sensazione di solitudine o, addirittura, per passare una domenica all’insegna del divertimento lontano dagli impegni e dalle scadenze del mondo dello spettacolo. È proprio questo il caso di Alessandro Cattelan, che evidentemente ha voluto dedicarsi una domenica di svago e tenerezze in compagnia del suo barboncino.

Il conduttore televisivo ha infine voluto immortalare i momenti più divertenti della giornata in alcuni scatti genuini, per poi raccoglierli in un piccolo album da postare sul proprio seguitissimo profilo di Instagram. E ovviamente, tra i commenti, c’è un’ondata di approvazione e complimenti: questa volta, tuttavia, non rivolti a Cattelan o alle sue trovate, bensì al suo amichetto a quattro zampe!