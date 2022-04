L’ex concorrente di Temptation Island Georgette Polizzi deve fare i conti con un nuovo episodio legato alla sua malattia, la sclerosi multipla.

Neppure il tempo di festeggiare e godersi la nascita della sua piccola Sole, avuta il 21 marzo dal marito Davide Tresse, che Georgette Polizzi ha dovuto fare i conti con un nuovo episodio legato alla malattia che, ormai, ne condiziona da tempo la vita, la sclerosi multipla.

Georgette Polizzi, la lotta alla malattia

Nelle scorse ore, con una stories su Instagram, Georgette Polizzi aveva pubblicamente dato la triste notizia ai suoi tanti seguaci. “Vado a letto con un velo di tristezza”, ha scritto l’ex concorrente di Temptation Island. “In questi nove mesi sono stata troppo bene, la bastarda mi ha dato tregua e non ho mai sentito la sua presenza a tal punto che alcune volte mi “dimenticavo di lei”. Domani sedermi su quella sedia per ore e ore mi ricorderà che lei invece è dentro di me. Spero che le ore passino in fretta dandomi la possibilità di tornare a casa dalla mia Bimba per dimenticarmi tutto”.

Il post social e la “vittoria”

Una bruttissima notizia per lei e per la sua famiglia ma anche per i tanti seguaci che, per fortuna, sono stati immediatamente aggiornati sulle sue condizioni direttamente dall’ospedale San Bortolo: “E anche questa volta abbiamo vinto. La prima parte è andata. Qualche leggero effetto collaterale gestito con l’antistaminico, ma tutto è andato per il meglio. Ora mi attende la seconda parte il 21. (Sempre il 21 nella mia vita). Il mio grazie va al reparto sclerosi multipla dell’ospedale San Bortolo, qui sono tutti speciali e dediti. Grazie a te Ely che ti prendi sempre cura di me e sei ormai il mio angelo custode”, le parole di Georgette con un post Instagram.

E infine: “Comunque mentre ero qui mi sono arrivate le foto da casa e Sole ha perso il moncone ombelicale, io super emozionata perché è uno step importante. Ora corro a casa da lei. Grazie per tutti i vostri messaggi, grazie perché siete la mia tribù di pollini di cuore”.

Di seguito il messaggio su Instagram della donna:

Riproduzione riservata © 2022 - DG