Madonna ha postato una foto sui social che ha lasciato i suoi fan letteralmente spiazzati: quasi irriconoscibile, la cantante ha mostrato un volto eccessivamente gonfio. In molti si sono chiesti se quello era il risultato di un intervento di chirurgia estetica.

Appena i fan hanno visto la foto della loro beniamina, le hanno subito consigliato di farsi aiutare. È quello che è successo a Madonna. La cantante ha postato, infatti, una foto sui social in cui si mostra con un viso estremamente gonfio: zigomi, labbra e ovale appaiono ingrossati. Un viso diverso che si può vedere anche nel seguente video:

View this post on Instagram

In tanti, hanno pensato a un filtro utilizzato dall’artista, altri, invece, hanno subito pensato a un intervento di chirurgia estetica non riuscito. Sta di fatto che i fan dell’icona pop sono rimasti senza parole nel guardare il volto – quasi irriconoscibile – della popstar.

I commenti – nel video pubblicato da Madonna su TikTok – non sono mancanti. Gli ammiratori della popstar, infatti, si chiedono: “Che cosa si è fatta” e anche “Ma che le è successo”.

In molti, hanno espresso anche la propria preoccupazione per lei: “Per favore, fatti aiutare”. E un altro aggiunge: “Mi spaventa, dico davvero”.

