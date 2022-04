L’Isola dei Famosi fa parlare anche in chiave passata con le precedenti edizioni. Miryea Stabile ha, infatti, raccontato un retroscena su Ignazio Moser davvero inedito.

Sebbene l’Isola dei Famosi 2022 non li veda protagonisti come naufraghi, Miryea Stabile, ex concorrente anche de La Pupa e il Secchione, e Ignazio Moser fanno parlare di sé. In modo particolare, le dichiarazioni della giovane ragazza a Isola Party sono destinate a far molto discutere.

I ricordi di Miryea Stabile e Ignazio Moser

La Stabile e Moser hanno ricordato la scorsa edizione dell’Isola dei Famosi soffermandosi inizialmente sui loro trascorsi nel noto reality: “Ho tantissima nostalgia dell’Isola. Cosa consiglierei ai naufraghi? Di non mollare mai, di credere sempre in se stessi e se hanno fame di mangiare tanti, tanti fruttini. Mi manca tutto, le palme, il mare, l’atmosfera. È un’esperienza pazzesca”, le parole della giovane Miryea.

Dal canto suo Moser ha scherzato invece con la ragazza: “Non si ricorda quando le venivano gli attacchi di panico per la fame, l’ho vista davvero soffrire”.

Ignazio Moser

Il retroscena

Ma il clima di ilarità e di bei ricordi è presto finito in secondo piano perché Miryea Stabile si è prodigata in una confessione molto discutibile mettendo in difficoltà l’amico: “Dico una cosa, lui ha fatto fuori un animale che non si poteva uccidere. Ok non si poteva dire forse. Diciamo che ha fatto un po’ il Tarzan della situazione”.

Pronta la risposta con tanto di spiegazione di Ignazio Moser: “Io l’anno scorso ho preso una di quelle razze che ci sono a riva. Le ho piantato una lancia e l’ho tirata fuori a riva. Poi l’abbiamo mangiata. Buonissima”. E ancora: “Ho preso un pitone, una razza e poche altre cose. Come ho capito che fosse un pitone? Lo vedi che è un constrictor invece che un serpente velenoso”.

