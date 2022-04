L’attrazione tra Roger Balduino ed Estefania Bernal era già nota ai concorrenti e al pubblico ma questa volta i due si sono lasciati andare in diretta e sembra proprio che siano una coppia.

All’Isola dei Famosi si è formata la primissima coppia, si parla di Roger ed Estefania che si sono baciati in diverse occasioni e anche in diretta. Tra i due si è parlato di attrazione persino in hotel prima che iniziasse il reality e, in effetti, alla fine i due si sono avvicinati.

Il primo bacio dell’Isola dei Famosi

Ilary Blasi ha dedicato a Roger ed Estefania una lunga clip video in cui si mostrano i due naufraghi intenti a farsi tenerezze. I due hanno spesso dormito insieme e alla fine si sono lasciati andare a diversi baci ed effusioni. A quel punto, è la stessa conduttrice a dire che forse i due sono intimoriti dalle telecamere e non si vivono serenamente la storia. In risposta Roger ed Estefania si danno un bacio in diretta per mostrare che ormai sono una vera e proprio coppia. La prima storia d’amore è nata sull’Isola e ha fatto appassionare già tantissimi romantici.

Ilary aveva già dedicato a loro molto attenzione sin da subito perchè la loro attrazione è stata da subito evidente.Tanto che Alvin ha confermato delle voci di corridoio secondo cui tra i due è nata della complicità già dall’isolamento in albergo, prima dell’inizio della trasmissione. Continuerà per il meglio la loro relazione? Intanto i naufraghi si godono insieme il loro percorso nel reality.

