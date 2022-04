Dopo il loro pesante screzio, l’attore cerca di rimediare scusandosi con l’opinionista la quale nonostante l’offesa arrecatele accetta e mette i rancori da parte.

La scorsa settimana tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria si è consumata una lite abbastanza accesa. L’attore si è riferito all’opinionista parlando al maschile e offendendola, secondo lei, di proposito. Ora sono arrivate in diretta le scuse ufficiali del naufrago che Luxuria ha accettato eliminando i dissapori e guardando avanti.

Le scuse di Nicolas Vaporidis per il “caro Vladi” che ha offeso l’opinionista

Durante l’ultima puntata andata in onda, Nicolas Vaporidis ha chiesto scusa a Vladimir Luxuria. Come riporta Fan Page, il naufrago dichiara: “Mi voglio scusare se ti ho mancato di rispetto. Non era mia intenzione. Credo tu sia una delle massime esponenti dell’identità di genere. Ti chiedo veramente scusa“. Nonostante i dissapori e l’offesa che non ha affatto preso bene, l’opinionista dichiara: “Hai detto una cosa che mi ha offeso ma io accetto le scuse e voltiamo pagina”. Tra i due è nata una discussione a causa di un’opinione espressa da Luxuria su una nomination dell’attore che dichiara: “Clemente e Laura si sbattono dalla mattina alla sera, costruiscono capanne, vanno a pesca, provano a costruire un reality che non si riduca ai battibecchi, alla lotta per un pezzo di cocco, a farci passare come dei miserabili perché è così che passiamo e questo vi interessa”. A questo punto, l’opinionista lo invita ad “abbassare le piume” e il naufrago sbotta: “Caro Vladi, tu dall’alto della tua accademia…” Questo rivolgersi al maschile ha offeso Vladimir che ha invitato l’attore ad avere rispetto.

