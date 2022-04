I Cugini di Campagna sono sbarcati sull’Isola dei Famosi e già hanno fatto discutere in queste ore per aver pronunciato una bestemmia piuttosto grave.

I Cugini di Campagna sono sbarcati nell’Isola dei Famosi come nuovi concorrenti ma appena toccato il suolo hanno detto una bestemmia grave che ha creato una polemica social. Una frase che in prima serata non risulta essere proprio positiva come messaggio, specie per i telespettatori più religiosi e sensibili a certi temi.

La bestemmia poco “ortodossa” di Silvano dei Cugini di Campagna

Con stupore e imbarazzo di tutti, Silvano Michetti dei Cugini di Campagna ha risposto ad Alvin che gli ha sottolineato: “Eh, ma noi ti abbiamo visto col barchino” riferendosi al tragitto fatto per approdare sulla spiaggia. A quel punto l’artista risponde: “Eh porco D...”. La grave bestemmia del naufrago non è passata inosservata e, anzi, è stata sentita molto bene dai telespettatori e sul web c’è chi non ha gradito affatto questo gesto.

Nick Luciani e Silvano Michetti sono entrati ufficialmente nel cast dell’Isola dei Famosi ma è più di un mese che gli altri membri della band non hanno loro notizie. A preoccuparsi è Ivano per suo fratello Silvano che a ad aprile faceva un appello a Striscia la Notizia: “Cosa ne so dove sta: è questa la cosa grave! Per me è la prima volta che mi sento strano, mi sento che non ce la faccio perché lui sta lì e non so che fine ha fatto. Se sta male, se sta bene. A me basta che mi dica che sta bene. Se puoi telefonami, ti prego, telefonami, ruba il telefono, fatti sentire. E’ non sapere dove C sta, è quello che mi fa rabbia, capito?”

