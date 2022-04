L’attore racconta un grave incidente che gli è capitato sul set di Don Matteo che fortunatamente è stato impedito da Terence Hill che lo ha salvato.

In occasione di un’intervista al settimanale Di Più, Nino Frassica racconta un aneddoto legato a Terence Hill sul set di Don Matteo. Il protagonista infatti ha deciso di lasciare la serie e l’attore ripercorre 20 anni di riprese insieme a lui, fianco a fianco anche durante un incidente durante le riprese.

Il racconto di Nino Frassica: “Sarei potuto morire”

Come riporta Today, Nino Frassica racconta un incidente sul set: “Dovevamo girare una scena sopra il tetto di una casa, io e lui – dichiara al magazine – Era pure notte. A un certo punto sono scivolato. Stavo per precipitare di sotto ma Terence mi ha immediatamente afferrato e mi ha salvato la vita“. E ancora: “Se fossi caduto di sotto sarei morto – prosegue – Ma Terence mi ha tenuto stretto. E ancora oggi lo ringrazio e con me lo ringrazia anche mia moglie. Ancora oggi, quando ricordiamo quell’episodio, le vengono i brividi“.

Terence Hill ha deciso però di interrompere la sua presenza nella serie, il motivo lo racconta l’attore a TV, Sorrisi e Canzoni: “In realtà non volevo smettere di fare Don Matteo, avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi. Durante le riprese di questa ultima stagione, le giornate di lavoro erano lunghissime, dormivo cinque ore per notte. Bellissimo, per carità, ma anche stancante. Avevo proposto di fare quattro film all’anno, sul modello del Commissario Montalbano. Purtroppo la mia idea non è stata accettata dalla Rai che, per ottimizzare i costi, ha bisogno della serie lunga”.

