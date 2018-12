Nino Frassica: 6 curiosità sul genio della risata e i gossip sulla sua vita privata

Nino Frassica: dalla comicità che l’ha reso famoso ad alcune curiosità sulla sua vita privata, passando per alcuni aneddoti della sua vita privata.

Nato il 11 dicembre 1950 (Sagittario) Nino Frassica ha avuto una carriera eclettica, il cui denominatore comune però è stata una comicità travolgente e l’amore per lo spettacolo. Nel corso della sua carriera, oltre al cinema, al teatro e alla televisione, Frassica si distingue anche come scrittore e cantante, spiccando come personaggio versatile e di grandissimo talento. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attore attraverso alcune curiosità sulla sua storia personale, e sulla vita privata.

Chi è Nino Frassica in 6 curiosità

– È stato bocciato a scuola due volte, per aver fatto troppe assenze. Marinava la scuola per andare al cinema, di cui era appassionato.

– Ha cominciato a lavorare come animatore nelle scuole e nelle feste in piazza, ma la sua vera scuola di comicità sono stati i bar di Messina, sua città natale.

– Renzo Arbore lo scoprì dopo che Nino Frassica gli mandò alcuni messaggi deliranti alla segreteria telefonica, un astuto trucchetto per farsi notare.

– A Sanremo 2016 ha letto il suo testo A mare si gioca, un brano dedicato ai bambini morti nel canale di Sicilia, che ha creato grande commozione anche nell’attore.

– Alcuni dei suoi miti (tra cui Renzo Arbore che lo ha lanciato al successo) sono Totò e Alberto Sordi.

– Nonostante non sia un ventenne ha un profilo Instagram dove pubblica video e aggiornamenti sulla sua vita.

Nino Frassica: la moglie e la vita privata

Nino Frassica ha sposato l’attrice Daniela Conti nel 1985. I due si erano incontrati quando erano molto giovani, durante i corsi di recitazione a Messina.

Nel 1993 la coppia divorzia, e nel 2017 l’attore sposa Barbara Exignotis, di 25 anni più giovane di lui. Nino Frassica e la fidanzata non hanno la patente, quindi per spostarsi usano i mezzi pubblici e occasionalmente il taxi.