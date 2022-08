Nino Frassica e Cesare Bocci sono i due protagonisti di Fratelli Caputo, la fiction Mediaset in onda da mercoledì 23 dicembre su Canale 5.

Fratelli sì, ma molti diversi tra loro: parliamo di Nino e Alberto, i protagonisti di Fratelli Caputo, la fiction Mediaset che torna a fa compagnia ai telespettatori nel mese di agosto del 2022 dopo essere stata trasmessa una prima volta a cavallo tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. In totale sono quattro le puntate di questa prima stagione, che vanno in onda ogni mercoledì sera in prima serata (a partire dalle ore 21.25 circa) su Canale 5. Dalla trama al cast, passando per le location, vediamo tutto quello che c’è da sapere su Fratelli Caputo.

Fratelli Caputo: le location e la trama della fiction

Fratelli Caputo è ambientata nell’immaginario Roccatella, un paese della Sicilia. In realtà la fiction è stata girata in Puglia, in diverse località: Santa Maria al Bagno, Santa Caterina, Nardò (piazza Salandra, castello Acquaviva D’Aragona), Sant’Isidoro, Ostuni (località Gorgognolo), Lecce e Brindisi.

Nino Frassica

I protagonisti della fiction sono Nino e Alberto, due uomini molti diversi tra loro: il primo è un agente di improbabili artisti, il secondo un commercialista. Hanno una sola cosa in comune: il padre.

Sono infatti due fratellastri che si conosceranno quando Alberto si trasferisce da Milano e Roccatella, dove Nino vive. I rapporti tra i due non saranno semplici e daranno vita a una lunga serie di situazioni particolarmente divertenti.

Fratelli Caputo: il cast della fiction

Nino e Alberto, i due protagonisti principali della fiction, sono interpretati rispettivamente da Nino Frassica e da Cesare Bocci. Nel cast di Fratelli Caputo troviamo poi anche Aurora Quattrocchi e Anna Teresa Rossina, che vestono rispettivamente i panni delle madri dei due protagonista.

Completano il cast di Fratelli Caputo Sara D’Amario, Riccardo De Rinaldis, Giorgia Boni, Riccardo Antonaci, Giancarlo Commare, Carmela Vincenti, Francesco Guzzo, Andrea Vitalba

Riproduzione riservata © 2022 - DG