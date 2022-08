Ecco quali sono le location di Palermo-Milano solo andata, il film con protagonisti Raoul Bova e Giancarlo Giannini.

Palermo Milano – Solo andata è uno dei film sulla mafia di maggior successo fra tutti quelli usciti negli anni ’90: la pellicola, diretta da Claudio Fragasso, è uscita nel 1995 e racconta il viaggio di un pentito di mafia da Palermo a Milano per testimoniare contro il boss Scalia. A scortarlo nel pericoloso viaggio, nel quale gli uomini di Scalia cercheranno di ucciderlo, è la squadra di poliziotti guidata dal commissario Nino Di Venanzio. Vediamo ora quali sono le location del film

Palermo – Milano solo andata: le location del film

Come detto in precedenza, la storia raccontata in Palermo – Milano solo andata è ambientata inizialmente nel capoluogo di regione della Sicilia, in realtà gran parte delle scene che dovrebbe essere nell’isola sono state girate in Toscana, per la precisone a Lucca. Anche l’albero che è scenario di uno scontro a fuoco è a Lucca ed il Grand Hotel Guinigi.

Raoul Bova

In Toscana, ma a Segromigno in Monte, troviamo invece la villa dove si tiene la festa da cui partono Chiara Leofonte e i poliziotti Remo Matteotti e Tarcisio Proietti.

Piazza dall’Anfiteatro è, per esempio, il luogo dove sono state effettuate le riprese della scena dell’attentato contro il pentito Turi Arcangelo Leofonte. Sempre a Lucca è stata girata anche la scena del tentativo di fuga di Chiara. Oltre che in Toscana, Palermo – Milano solo andata è stato girato anche in Puglia: tra le location troviamo le città di Ostuni, Brindisi (la scena del passaggio a livello è stata girata nella frazione di Serranova) e Fasano.

Palermo – Milano solo andata: il cast del film

I protagonisti principali di Palermo – Milano solo andata sono Raoul Bova e Giancarlo Giannini, che vestano i panni del commissario Nino Di Venanzio e del pentito Turi Leofonte. Nel cast del film sono inoltre presenti anche Ricky Memphis, Romina Mondello, Rosalinda Celentano, Francesco Benigno, Sefenia Sandrelli, Stefania Rocca, Valerio Mastandrea e Tonu Sperandeo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG