Ecco quali sono tutti i film in cui ha lavorato Olivia Newton-John: la filmografia completa dell’attrice australiana.

Per molti è stata l’indimenticabile Sandy di Grease, Olivia Newton-John è stata però un’artista a tutto tondo con una lunga carriera alle spalle, sia nel mondo del cinema che in quello della musica. Dagli anni ’70 ha iniziato con successo a cantare e si è classificata anche al quarto posto dell’Eurovision Song Contest del 1974 con Long Live Love. Nel frattempo però aveva già iniziato a lavorare come attrice e nel 1978 è salita alla ribalta per essere stata, insieme a John Travolta, la protagonista del musical Grease. Ma vediamo ora nel dettaglio quali sono tutti i film dove ha recitato Olivia Newton-John.

Olivia Newton-John: i film

Funny Things Happen Down Under di Joe McCormick è la pellicola che, nel 1965, ha segnato l’esordio da attrice di Olivia Newton-John. La filmografia dell’attrice australiana di origine britannica si è poi arricchita negli anni con film come Together e Grease, quest’ultimo uscito nelle sale cinematografiche nel 1978 e diventato ben presto un successo a livello mondiale.

Proiettore cinema

Ha poi lavorato anche in Xanadu, Due come noi, Un party per Nick, Sordid Lives, Score – A Hockey Musical e Tre uomini e una pecora. L’ultimo film per il cinema nel quale ha lavorato Olivia Newton-John è stato The Very Excellent Mr. Dundee che è uscito nelle sale nel 2020. Qualche anno prima l’attrice ha fatto parte anche del cast di Sharknado 5: Global Swarming.

Olivia Newton-John: le serie TV

Oltre che al cinema, Olivia Newton-John la si è vista nel corso degli anni anche in diverse serie TV, anche se non ha mai avuto un ruolo da protagonista principale. L’attrice ha recitato in alcuni episodi di La saga dei McGregor, Murphy Brown e anche della serie musical Glee.

