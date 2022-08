Belle & Sebastien – L’avventura continua è il secondo capitolo della trilogia cinematografica basate sui romanzi della scrittrice per ragazzi francese Cécile Aubry. Il film è uscito nelle sale cinematografiche a due anni di distanza dal primo capitolo riscuotendo un buon successo soprattuto tra il pubblico più giovane. Ma vediamo ora tutto quello che c’è da sapere proprio riguardo a Belle & Sebastien – L’avventura continua.

Belle & Sebastien – L’avventura continua è ambientato dopo la fine della seconda guerra mondiale. Sebastien vive tranquillamente a Saint Martin e ha cominciato ad andare a scuola: nel frattempo aspetta il ritorno di Angelina, che era partita due anni prima per combattere insieme alla Resistenza contro i nazisti.

L’aereo su cui viaggia la ragazza precipita però sul versante italiano delle Alpi, proprio mentre sta tornando a casa, a causa di un’avaria: la notizia, quando giunge a Saint Martin, sconvolge l’intero paese e tutti sono convinti che non ci siano sopravvissuti e che la stessa Angelina sia morta. Tutti tranne Sebastien e Cesar che, accompagnati dalla federe e inseparabile Belle, iniziano le ricerche, aiutati anche da Pierre. Il gruppo arriva sul versante italiano delle Alpi, convinto di poter trovare Angelina ancora in vita e di poterla aiutare.

Il protagonista principale di Belle & Sebastien – L’avventura continua è Félix Bossuet, che è tornato a interpretare il ruolo proprio di Sebastien. Tchéky Karyo veste i panni di Cesar mentre Thierry Neuvic è invece Pierre, Angelina è invece impersonata da Margaux Chatelier. Tra gli attori e le attrici che hanno lavorato al film diretto da Christian Duguay troviamo anche Urbain Cancelier e Thylane Blondeau.

