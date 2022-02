Mercoledì 23 febbraio va in onda la prima puntata di Michelle Impossibile: gli ospiti e le anticipazioni della puntata.

Dopo il buon successo della prima puntata, che è stata seguita da quasi 3,4 milioni di spettatori, mercoledì 23 febbraio 2022 va in onda su Canale 5 la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible, lo show di Michelle Hunziker per celebrare i suoi 25 anni di carriera. Il momento clou della prima puntata era stato il duetto tra la presentatrice svizzera e l’ex marito Eros Ramazzotti, con tanto di bacio tra i due. Vediamo ora cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda puntata del programma.

Michelle Impossibile: ospiti e anticipazioni della seconda puntata

Oltre ad Eros Ramazzotti, nella prima puntata era presente anche la figlia della conduttrice, Aurora Ramazzotti, nella seconda puntata di Michelle Impossible ci sarà invece un’altra componente molto importante della famiglia della conduttrice, ovvero la madre, Ineke Hunziker, con cui Michelle Hunziker ripercorrerà alcuni dei momenti più difficili della propria vita.

Michelle Hunziker

Tanti anche gli ospiti musicali che si esibiranno sul palco di Michelle Impossibile, da Ghemon a Anna Tatangelo, da J-Ax a Rita Pavone, da Nina Zilli a Massimo Ranieri e DJ Jad. E poi ancora, saranno presenti sul palco al fianco di Michelle Hunziker anche Ambra Angiolini, Valeria Graci, Nicola Savino, e Pali e Dispari, Andrea Pucci e Silvia Toffanin. Tanti ospiti davvero d’eccezione per questo secondo appuntamento dello show.

Michelle Impossible: dove vederlo in TV e in streaming

L’appuntamento con la seconda puntata di Michelle Impossible, come detto in precedenza, è in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa su Canale 5. Chi si dovesse perdere il programma mercoledì 23 febbraio potrà poi recuperarlo sulla piattaforma streaming MediasetPlay, dove è presente anche la prima puntata andata in onda una settimana fa, mercoledì 16 febbraio.

