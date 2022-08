Delle coppie formatesi a Il contadino cerca moglie 2021, chi è rimasto insieme? Ecco come sono finite le varie storie d’amore.

Il contadino cerca moglie è uno dei dating show di maggiore successo degli ultimi anni, è stato capace di conquistare milioni di spettatori. Il format de programma è semplice: un gruppo di ragazze o ragazzi devono vivere e lavorare per un certo periodo insieme all’agricoltore o allevatore che desiderano conquistare e adattarsi alla vita della campagna (che può essere davvero difficile se non si è abituati), alla fine il contadino sceglierà con quale persona iniziare una storia d’amore. Arrivando alla quarta edizione del programma, vediamo ora dopo la fine di Il contadino cerca moglie 2021 chi è rimasto insieme e quali coppie sono invece scoppiate.

Il contadino cerca moglie 2021, e poi… la scelta finale

Il primo contadino a compiere la scelta finale era stato Marco, che aveva scelto Serena per iniziare una storia d’amore ma la ragazza non si era fatta trovare e aveva lasciato all’uomo una lettera in cui spiegava di non avere capito di non poter iniziare una relazione con lui.

Michele ha scelto invece Valentina, la scelta di Lorenzo è invece ricaduta su Michela, quella di Martino su Melissa. Emanuele ha invece deciso di non scegliere né Sara, né Martina ed è tornato da solo nella sua fattoria in Sicilia. Al termine di Il contadino cerca moglie 2021 si sono quindi formate solamente tre coppie anziché cinque.

Il contadino cerca moglie 2021: chi è rimasto insieme?

Ma dopo che è finito Il contadino cerca moglie 2021, chi è rimasto insieme? A un anno di distanza solamente una delle tre coppie ha resistito e sta continuando a vivere la lora bella storia d’amore, quella formata da Michele Totaro e da Valentina Genco.

Purtroppo invece sia Lorenzo e Michela, sia Martino e Melissa a un anno di distanza dalla messa in onda dell’ultima puntata del programma si sono lasciati.

