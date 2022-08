Dalle date al programma completo, dalle tappe ai biglietti, ecco tutto quello che c’è da sapere su La notte della Taranta 2022.

E’ uno degli appuntamenti musicali dell’estate più attesi. E non solo in Puglia, dove è nato, ma ormai in tutta Italia. Di cosa parliamo? De La notte della Taranta 2022, un evento capace di attirare in Salento sempre più persone provenienti da tutta Italia. Nel corso del tutto mese di agosto sono in programma tutta una serie di eventi legati alla notte della Taranta, con concerti in varie località del Salento fino al concerto finale il programma sabato 27 agosto a Melpignano. Ma vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

La notte della Taranta 2022: le tappe e le date

Ecco il programma e tutte le tappe de La notte della Taranta 2022:

4 agosto – Corigliano d’Otranto

5 agosto – San Vito dei Normanni

6 agosto – Nardò

7 agosto – Sogliano Cavour

8 agosto – Nociglia

9 agosto – Cursi

10 agosto – Galatone

11 agosto – Carpignano Salentino

12 agosto – Alessano

13 agosto – Racale

14 agosto – Lecce

16 agosto – Ugento

17 agosto – Zollino

18 agosto – Galatina

19 agosto – Castrignano de’ Greci

20 agosto – Cutrofiano

21 agosto – Calimera

22 agosto – Martignano

23 agosto – Soleto

24 agosto – Sternatia

25 agosto – Martano

27 agosto – Melpignano

La notte della Taranta 2022: biglietti

La notte della Taranta 2022, come sempre è completamente gratuito, non c’è quindi bisogno di acquistare nessun tagliando anche se per partecipare è necessario prenotare il proprio biglietto sul sito ufficiale della manifestazione.

Il concerto finale de La notte della Taranta 2022 si terrà sul prato dell’ex convento degli Agostiniani a Melpignano.

La notte della Taranta 2022: gli ospiti

Il Maestro Concertatore de La notte della Taranta 2022 è Dardust, compositore e produttore musicale il cui vero nome è Dario Faini. Ovviamene non mancheranno poi anche i tanti ospiti della musica italiana, in questa 25a edizione è già stata annunciata la presenza di Elodie.

