Ecco le location di Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre, il film con protagonista Bud Spencer.

Nel corso della sua carriera Bud Spencer ha girato numerosi film in coppia con Terence Hill, ma sono tanti anche quelli che ha girato senza il suo storico partner. Tra questi ultimi c’è anche Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre. La commedia è uscita nel 1979 è ed stata la seconda pellicola in cui ha collaborato insieme al regista Michele Lupo, la prima è stata Lo chiamavano Bulldozer. Ma vediamo ora quali sono le location di Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre.

Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre: le location del film

Nonostante il film sia una produzione italiana, Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre è stato girato in gran parte negli Stati Uniti. D’altronde il film è ambientato a Newman, una cittadina della Georgia, dove lavora lo sceriffo Scott Hall, il personaggio interpretato proprio da Bud Spencer.

Proprio la città di Newman è una di quelle dove è stato girato il film. Ma tra le location troviamo anche il celebre parco divertimento Six Flags Over Georgia ad Austell. Altre scene sono state girate ad Atlanta, tra le location troviamo per esempio l’Atlanta-Fulton County Stadium. Tra le location troviamo poi anche le basi Warner Robbins e Dobbins Air Force.

Non tutte le scene sono però state girate negli Stati Uniti, una parte del film è tata girata anche in Italia: la scena della pesca miracolosa è stata per esempio girata al Lago di Martignano, in provincia di Roma.

Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre: la trama e il cast del film

Il protagonista del film è lo sceriffo di Newman, Scott Hall, un uomo burbero che non crede all’esistenza degli alieni fino a quando non si trova a doverne salvare proprio un bambino extraterrestre.

Come detto in precedenza, Bud Spencer interpreta il ruolo dello sceriffo Scott Hall. Cary Guffrey è invece il bambini alieno H7-25. Nel cast del film troviamo poi anche Raimund Harmstorf, Joe Bugner e Carlo Reali.

