Ecco quanto costa guardare il calcio in TV all’estero: i prezzi di Dazn in Germania e delle Pay in Inghilterra, Spagna, e Francia.

Dazn ha annunciato i prezzi degli abbonamenti per la stagione 2022/2023: con 29,99 euro al mese si potranno vedere tutte le partite del campionato di serie A, serie B e tutti gli altri eventi in esclusiva in un massimo di due dispositivi in contemporanea ma solamente nel caso in cui siano collegati alla stessa rete internet, con 39,90 euro al mese si può invece accedere all’abbonamento Dazn Plus che permette la visione contemporanea di due dispositivi da due reti internet differenti. L’aumento dei prezzi rispetto alla stagione precedente ha fatto sollevare un polverone di polemiche, ma quanto costa vedere il calcio in TV nel resto dell’Europa? Vediamo insieme.

Abbonamento Dazn: prezzi in Germania

Anche in Germania per vedere le partite del campionato si può sottoscrivere un abbonamento a Dazn. Se lo scorso anno era possibile abbonarsi con una spesa di 14,99 euro al mese, ora il prezzo dell’abbonamento mensile sale a 29,99 euro al mese. In Germania è disponibile anche un abbonamento annuale da 274,99 euro (ovvero 24,99 euro al mese).

Guardare calcio in TV

L’aumento dei prezzi ha fatto infuriare i tifosi tedeschi anche perché, a differenza dell’Italia, Dazn non trasmette tutte le partite della Budensliga: per vederle tutte serve un abbonamento a Sky a 32 euro al mese. In totale vedere il calcio in TV in Germania costa intorno ai 62 euro al mese.

Quanto costa il calcio in TV in Inghilterra

Ben più complicato e costoso vedere tutte le partite di Premier League in Inghilterra dove sono necessari addirittura tre abbonamenti: uno a Sky Sport, uno a Bt Sport e uno ad Amazon Prime.

L’abbonamento a Sky costa 41 sterline al mese (circa 48 euro), quello a Bt Sport 25 sterline al mese (circa 30 euro) più quello ad Amazon Prime che, con il ticket per la Premier League, costa 7,99 sterline al mese (circa 10 euro). In totale più di 80 euro al mese.

Quanto costa il calcio in TV in Spagna

Va meglio ai tifosi spagnoli visto che per vedere tutte le partite della Liga devono sottoscrivere un abbonamento a Movistar al prezzo di 25 euro al mese. Inoltre Gol trasmette ogni giornata una partita in chiaro e in esclusiva sul proprio canale TV.

Quanto costa il calcio in TV in Francia

Il quinto grande campionato europeo è la Ligue 1. In Francia sono necessari due abboanemtni: Amazon Prime trasmette ogni giornata 8 partite su 10 al costo di 12,99 al mese per il ticket più 5,99 euro al mese per l’abbonamento base. Per le altre due partite i tifosi francesi devono abbonarsi a Canal Plus a 34,99 euro al mese: in totale 54 euro al mese.

